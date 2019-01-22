وزيرة الصحة: سفر أول دفعة من الأطباء للتدريب بإنجلترا خلال فبراير

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، في شهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن أول دفعة، وعددها 25 طبيبًا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد، من المقرر سفرهم إلي إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، مساء أمس، بحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد و الرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية.

وأكدت وزيرة الصحة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه جارى استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية ، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية والغير طبية واستكمال نظام الميكنة الذي سيتم تطبيقه فس كافة وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشآت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.