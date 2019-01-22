حدث ليلا| 48 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. ونسخ جديدة من الجنيه المعدن

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يهنئ رئيس الكونغو الجديد بعد فوزه بالانتخابات

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى "فيلكس تشيسيكيدي" بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق.

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"المحافظين": قمة السيسي وماكرون تعزز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا

رحب المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، بزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر الأسبوع المقبل.

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"لا للشائعات.. لدينا أهم عُرس ثقافي".. وزيرة الثقافة مشيدةً بمعرض الكتاب

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن افتتاح الدورة الـ50 لمعرض الكتاب يعتبر أهم حدث ثقافي في مصر خلال عام 2019 وبمثابة نقلة نوعية مهمة.

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رئيس قطاع المعاهد يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل النظام الجديد للثانوية الأزهرية

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم تطبيق النظام التراكمي على الشهادة الثانوية الأزهرية بداية من العام المقبل.

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لأول مرة.. عمرو أديب يعرض نسخًا جديدة للعملات المعدنية -فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة، نسخًا جديدة لعملتَي "الجنيه" و"نصف الجنيه" اللتين ستظهران في السوق للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، حيث قامت مصلحة سك العملة بإصدارها.

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أباظة: علميًّا لا يوجد ما يسمى بسرقة الأعضاء لهذه الأسباب - فيديو

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إنه لا يوجد علميًّا ما يسمى بسرقة الأعضاء، لأننا نبحث لمدة طويلة حتى نجد عضوًا يتوافق مع الجسد المحتاج إليه.

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"التنسيق الحضاري": القانون يلزم أصحاب العقارات بطلاء المباني

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن القانون يلزم أصحاب العقارات بطلاء المباني، مشيرًا إلى أن التشطيب الخارجي للعقارات يستهدف معالجتها بيئيًّا وبصريًّا وجعلها صالحة للاستخدام.

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وزير النقل: توريد جرارات وعربات سكك حديدية جديدة بـ48 مليار جنيه

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مسائية مفاجئة في عدد من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق ومحطة مصر للسكك الحديدية.

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بالصور.. "التضامن الاجتماعي" تتعامل مع 14 مشردًا في بورسعيد

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، حملاتها، أمس الإثنين، لإيواء وحماية المشردين من خلال مجموعات التدخل السريع.

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رئيس المترو يوضح حقيقة إصدار كارت موحد للتذاكر

نفى المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار كارت "المترو الموحد"، لافتًا إلى أنه لا يوجد كارت موحد حتى الآن كما يدعي البعض، بل مجرد دراسة فقط".

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شكري ولافروف يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مسار العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة الدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين في كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

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الملك سلمان يعفي رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا أمس الاثنين، بإعفاء عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

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فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المخاطر التي تحيط بالأقصى

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، والمخططات الإسرائيلية المتسارعة لتقسيمه مكانيا بعد ما تم تقسيمه زمانيا.

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دمشق: العدوان الإسرائيلي مستمر بسبب دعم الإدارة الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية السورية، أمس الإثنين، أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير، ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر، الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية.

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وكالة: مقتل أكثر من مئة من أفراد الأمن في هجوم لطالبان بوسط أفغانستان

قال مسؤول كبير من وزارة الدفاع، إن أكثر من مئة من أفراد الأمن الأفغان قُتلوا عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعا عسكريا في إقليم ميدان وردك بوسط أفغانستان أمس الاثنين.

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