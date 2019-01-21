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"صرف القاهرة" تدفع بـ20 شفاط لسحب تجمعات المياه بالطريق الدائري - صور

04:37 م الإثنين 21 يناير 2019
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كتب محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم الدفع بغطاسين و3 بدالة محمولة، وأكثر من 20 سيارة "شفاط" حتى الآن على الطريق الدائري، لسحب تجمعات مياه الصرف الناتجة من انسداد خط الصرف على الطريق الدائري.

وأضاف حسن في بيان له اليوم، أن تجمعات المياه تظهر أمام نزلة الأوتوستراد بالمعادي، لافتًا إلى أنه جار معالجة الانسداد والسيطرة على الموقف بالتنسيق مع الجهات المختلفة.​

تجمعات المياه الطريق الدائري عادل حسن الصرف الصحي

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