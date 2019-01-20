2فبراير.. توقيع "نهاية زمن الشيوخ" لـ محمد الدسوقي رشدي بمعرض الكتاب

القاهرة – مصراوي:

تستضيف قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات، حفل توقيع كتاب "نهاية زمن الشيوخ"، للإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة 2 فبراير.

الكتاب الصادر حديثا عن دار "ليدرز" للنشر والتوزيع، يتناول مصير عدد كبير من شيوخ السلفيين، والكثير من الكواليس التي كشفها "الدسوقي" في سلسلة حلقات نشرت من قبل باليوم السابع.

محمد الدسوقي رشدي، صحفي وإعلامي مصري، يشغل حاليا منصب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، وقدم العديد من البرامج التلفزيونية منها "قصر الكلام"، عبر شاشة النهار.