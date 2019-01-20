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    "خلال ساعات".. أول تعليق من ضياء رشوان بشأن ترشحه لانتخابات "الصحفيين"

    12:19 ص الأحد 20 يناير 2019
    "خلال ساعات".. أول تعليق من ضياء رشوان بشأن ترشحه لانتخابات "الصحفيين"

    ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات

    كتب- حسن مرسي:
    قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه سيحدد موقفه من الترشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، المزمع عقدها في شهر مارس القادم، خلال ساعات.

    وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت: "عندما كنت نقيبًا للصحفيين لمدة 4 أعوام، مرّ على مصر 3 رؤساء جمهورية، مرسي ومنصور والسيسي، وأنا بصدد اتخاذ قرار نهائي للترشح خلال ساعات"، موضحًا أن شعار حملته الانتخابية سيكون "لمّ الشمل" حال اتخاذه قرارًا بخوض الانتخابات.

    وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "أنا جاد في ما أدرسه، والقرار النهائي سيتحدد خلال ساعات، وما أدرسه يمس الصحفيين وأوضاعهم الاقتصادية والحريات وتعطل الصحف والبطالة ورفع مستوى المهنة وتصحيح كل الأمور التي تحتاج إلى أفعال لا مجرد برنامج انتخابي".

    ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات انتخابات الصحفيين برنامج الحكاية عمرو أديب السيسي
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