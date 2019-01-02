"مدبولي" يكلف الحكومة ببدء تطبيق مبادرة الرئيس لـ"حياة كريمة"

كتب- محمد غايات:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة خلال عام ٢٠١٩.

وكلف رئيس الوزراء الحكومة بالبدء في تفعيل هذه المبادرة على الفور، وبلورة رسالتها النبيلة في صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة في القرى، من جانبها أوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاجتماع غداً في مقر وزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق الجهود للتطبيق الفوري لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مبادرة "حياة كريمة" ستكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، في مختلف مساجد الجمهورية، بما يحقق زيادة الوعي وتحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة إلى جانب الدولة في إحراز أهداف هذه المبادرة الوطنية.

وعلى جانب آخر، أشار وزير الأوقاف إلى تدشين "الأوقاف" بالشراكة مع وزارتي الإنتاج الحربي والري، لمشروع تعميم تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، والذي بدأ من مسجد السيدة نفيسة، مشدداً على أن ترشيد المياه قضية قومية وشرعية، وأنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد الشخص أو الجهة مقدمة الطلب، بتركيب حنفيات موفرة للمياه، مع التحفيز على مشاركات مجتمعية للتوسع في تركيب الحنفيات الموفرة في مختلف المساجد.

وتأتي مبادرة وزارة الأوقاف في ضوء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 15 في أكتوبر الماضي، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.​