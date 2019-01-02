عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

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القاهرة- مصراوي:

تشهد محافظة القاهرة وباقي مناطق الجمهورية، موجة من الطقس السيئ، بين رياح محملة بالأتربة تصل حد العاصفة في بعض المناطق، إلى جانب برودة شديدة نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والتي تراجعت إلى مستوى 10 درجات مئوية فقط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتأثر حركة الملاحة البحرية خاصة في البحر المتوسط بهذه العواصف الترابية، مع فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير هو أكثر شهور العام برودة، لافتًا إلى أن مساء اليوم وغدًا الخميس ستستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

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