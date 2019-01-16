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    "غلق حدائق الحيوان".. "الزراعة" تعلن إجراءاتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية

    09:10 م الأربعاء 16 يناير 2019
    "غلق حدائق الحيوان".. "الزراعة" تعلن إجراءاتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية

    حديقة الحيوان بالجيزة

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجراءاتها لمواجهة التقلبات المناخية التي ضربت البلاد في الفترة.

    وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم تفعيل غرفة عمليات إدارة الأزمات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية وموجة الصقيع وتلقي شكاوي المزارعين وحلها.

    وأكد أنه سيتم غلق حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الجيزة خوفا على المواطنين والحيوانات، فضلا عن عمل ندوات قوافل إرشادية وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية.

    وأشارت إلى تقديمها جميع التوصيات الفنية والإرشادية لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية، على المزارعين اتباع التوصيات والإرشادات الفنية بالري ليلاً.

    ولفتت إلى الاستعانة بما يصدر عن المعمل المركزى للمناخ من تقارير للتنبؤ (قصير المدى) بحالة الطقس والأمطار والتقلبات الجوية، للاستفادة منها في توعية المزارعين لوضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة.

     

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