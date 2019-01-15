الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

كتب- أيمن رجب:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم شهد عاصفة ترابية على القاهرة ضمن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الثلاثاء، أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ قليلًا غدًا، مع استمرار برودة الطقس، في ظل انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضح شاهين، أن التحسن في الطقس يبدأ الخميس، لمدة 3 أيام، متوقعًا وجود موجة أخرى من نشاط الرياح والأمطار، لأننا في فصل الشتاء.

كان إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة، قال إن الرياح تشتد خلال الساعات المقبلة، على معظم الأنحاء، حتى مساء اليوم.