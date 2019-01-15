وزيرة الصحة: نسعى لنقل تجربة القضاء على قوائم الانتظار لأفريقيا وأوروبا

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لنقل تجربتها الناجحة في القضاء على قوائم الانتظار، إلى الدول الأفريقية، والأوروبية، مشيرة إلى أن عددًا من الدول الأوروبية طلبت التعرف عليها للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لعرض خطة واستراتيجية وزارة الصحة بدول افريقيا.

وأضافت زايد: "نسعى أيضا، لتوحيد شروط تسجيل الدواء المصرى، بدول حوض النيل، وذلك بهدف تسهيل انتشاره وتداوله بمختلف الدول الأفريقية".

واستعرضت زايد، خطة وزارتها نحو أفريقيا، مؤكدة أن علاقتنا بأفريقيا مدروسة، وأن وزارتها تعمل عبر شقين تجاه أفريقيا، أولهما، الشكل المؤسسي المعد مسبقا، والثاني ما يتعلق بما يستجد من أعمال مثل أحداث الفيضانات التي وقعت في السودان مؤخرا، وأرسلنا أكثر من ١٤ طن أدوية للسودان وغيرها من الجهود التي بذلت.

وتابعت، خلال استعراضها الشكل المؤسسي لجهود الوزارة: "لدينا مراكز ومستشفيات ثابتة في أفريقيا، يتم تشغيلها بمعرفة وزارة الصحة، وأيضا قوافل علاجية منظمة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك تشغيل مركز للكلى بأفريقيا، ونستضيف أشقاءنا الأفارقة في زمالة البورد المصري".

وأضافت: "نحتاج البناء على المبادرات المصرية، مثل حملة ١٠٠ مليون صحة، وحملة القضاء على قوائم الانتظار، لأنها من أهم التجارب، ونريد نقلها إلى حوض النيل".