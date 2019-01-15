مرصد الإفتاء يدين العملية الإرهابية بمجمع "القرية الخضراء" في أفغانستان

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجومَ الإرهابي الذي نفذه إرهابيون، على مجمع "القرية الخضراء" في الدائرة التاسعة بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 113 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، لكن حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية كانا قد تبنَّيا هجمات في السابق في العاصمة، حيث يشن كلٌّ من التنظيمين هجماتٍ شبه يومية ضد أهداف حكومية وأجنبية في البلاد، فقد كثفت حركة طالبان في إطار صراعها مع داعش العديدَ من العمليات الإرهابية في إطار صراع التنظيمين معًا للسيطرة والتمدد هناك.

وذكر المرصد في بيانه أن الهجوم وقع مساء أمس الاثنين واستهدف مقرات لعدة شركات أجنبية عاملة في البلاد، وتعتبر هذه المنطقة مقرًّا للعديد من الشركات العاملة هناك، مضيفًا أن أفغانستان تشهد منذ مايو من عام 2018 ارتفاعًا ملحوظًا للهجمات الإرهابية والمعارك العنيفة التي تنظمها التنظيمات المتطرفة هناك ضد المدنيين والقوات الحكومية، كما أنه وفقًا لبعثة الأمم المتحدة العاملة هناك ومؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018 فإن أفغانستان حلَّت في المرتبة الثانية من حيث عدد العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد؛ إذ شهدت 1168 حادثًا إرهابيًّا قتل خلالها 4653 شخصًا، وتحملت حركة طالبان 77% من جملة أعداد الضحايا، بينما تحمَّل تنظيم ولاية خراسان فرع تنظيم داعش هناك 14% من جملة الضحايا الذين سقطوا .

وأوضح البيان، أن الشريعة الإسلامية تحرم جميع أشكال الاعتداء على الأنفس والممتلكات، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية تعد إفسادًا في الأرض وتتطلب التصدي لها بكل قوة وحزم.

وقدم المرصد خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.