​"رياضة النواب" تناقش 6 طلبات إحاطة بشأن مراكز الشباب بالمحافظات

كتب أحمد على

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الأحد، اجتماعا موسعا، ناقشت فيه 6 طلبات إحاطة تتعلق بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بحضور ممثل الجهة الإدارية، أبرزها طلب النائب ياسين عبد الصبور بشأن مطالبة المديريات مراكز الشباب بالقرى والنجوع بمبلغ 10 آلاف جنيه كحد أدنى من استخدام الملاعب.

وبدأت اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب عمرو وطنى، بشأن عمليات الإحلال والتجديد بمركز شباب الشرابية، وتوقف أعمال التجديد منذ عام 2016، حيث أفاد ممثل الجهة الإدارية بأن توقف الأعمال نتيجة استخراج التراخيص وأنه يجرى حاليا استخراج التراخيص الخاص بالأعمال الإنشائية.

ثم واصلت اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة الخاص بالنائب سامي رمضان بشأن تردي أوضاع وسوء حالة مركز شباب كرموز بالإسكندرية وتحوله لمنبع فساد، حيث أوصت اللجنة بتأجيل المناقشة واستدعاء مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة تقدم به النائب حسنى حافظ بشأن إنشاء مكتبة للطفل بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية لتشجيع الأطفال على القراة والإطلاع، حيث طالبت اللجنة مديريات الشباب بإمدادها بإحصائية بأعداد المستفيدين والمترددين داخل المراكز، مع جرد الكتب الموجودة بالمكتبات وتنقيحها وتحديثها.