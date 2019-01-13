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    إزالة 435 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

    05:27 م الأحد 13 يناير 2019
    إزالة 435 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

    حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

    القاهرة- (أ ش أ):

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 435 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

    جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات "الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والغربية وسوهاج وبني سويف والأقصر وأسوان".

    كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية المتخصصة في الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة.

     

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    أملاك الدولة إزالة تعديات

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