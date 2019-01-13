وكيل ألسن عين شمس: 520 طالب وطالبة تخلفوا عن حضور الامتحانات حتى الآن

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور عبدالمعطي صالح وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، انتظام إجراء أعمال الامتحانات بالكلية للأسبوع الثالث علي التوالي منذ انطلاقها في 26 من ديسمبر الماضي وتستمر حتي 23 من يناير الجاري.

وأضاف صالح في تصريحات صحفية، أنه يتابع عن كثب كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الامتحانات وفق أعلي معايير الجودة والالتزام من كافة الأضلاع المسئولة، مؤكدًا على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتواجدهم داخل أروقة الامتحانات للإجابة عن استفسارات الطلاب خلال امتحاناتهم، بالإضافة إلى اعمالهم داخل الكنترولات.



وأشار إلي أن حضور الطلاب بلغ 9028 طالبا وطالبة لكل الأقسام مقسمين علي 52 لجنة رئيسية وبلغ عدد إجمالي الغياب 520 طالب وطالبة منذ بداية الامتحانات وفق الجداول المعلنة.

ولفت إلى عدد اللجان الخاصة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الحالات المرضية بلغ نحو 82 طالب وطالبة، بإجمالي 9630 طالب وطالبة.

وأكد أن إدارة الكلية التزمت بتطبيق جدول الامتحانات الذي اعتمدته، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من الامتحانات بسهولة ويسر.