انتهاء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية للبرلمان

القاهرة- أ ش أ:

انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب مساء اليوم السبت، في غالبية مقار اللجان الانتخابية الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وكانت جولة الإعادة للانتخابات التكميلية قد انطلقت - أمس - في الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى) لكل دولة وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك لاختيار نواب لكل من الدائرة الرابعة عن مركز طامية بمحافظة الفيوم وعن الدائرة الثامنة بمركز زفتى بمحافظة الغربية وعن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء.

وحرص المصريون بالخارج المقيدون بالدوائر الانتخابية الثلاث على الإدلاء بأصواتهم في المقرات الفرعية بالخارج إيمانا منهم بأن المشاركة الإيجابية تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية التي تهدف إلى مستقبل ذاخر بالخير لأبناء الوطن.

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