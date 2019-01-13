​"البحث العلمي" توقع بروتوكولاً لإنشاء 24 شركة في الذكاء الاصطناعي.. غدًا

كتب- محمد قاسم:

توقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غدًا الإثنين، بروتوكولاً للتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف المساهمة في إنشاء حوالي 24 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

وذكرت الأكاديمية في بيان لها، أن هذا التعاون يهدف لزيادة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح من الأولويات أن تقوم الدولة بتشجيع العديد من الشركات الناشئة على البدء في الاستثمار في هذا المجال ومن خلال قيام حاضنة للأعمال متخصصة في هذا المجال ويكون من أهدافها الرئيسية احتضان مجموعة من الشركات يمكن لبعضها الاستمرار في السوق وتقديم حلول عملية للعديد من المشاكل الحالية والتي لن يمكن حلها سوى من خلال هذا التعاون.

ولفتت إلى أن جامعة الإسكندرية ستقوم بتنفيذ البروتوكول والجهة المحتضنة هي جامعة عين شمس.

ويشهد توقيع البروتوكول، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام أحمد الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة احمد خليل، مدير مشروع رواد 2030.