زيارة رئيس الوزراء لألمانيا والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، منها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى ألمانيا ولقائه عددا من المسؤولين الألمان، بالإضافة إلى اشادة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالحريات الدينية في مصر عقب زيارته لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمس أن الحكومة تعتزم البدء فى إنشاء منظومة متكاملة لتدوير القمامة، ومعالجة المخلفات الصلبة، نظرا للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة منها، معربا عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات ألمانيا فى هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات مدبولى جاءت خلال زيارته برلين، حيث استقبل ديتر دومبروفسكى، نائب رئيس البرلمان المحلى لولاية براندنبورج، وسباستيان ساور، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى بالولاية، وفلوريان دور، رئيس شركة "أر كيه دى" لتدوير المخلفات. مضيفة أنه عقد لقاء مجمعا مع ممثلى عدد من الشركات الألمانية التى تعمل فى مجال تدوير القمامة، وذلك بحضور السفير المصرى ببرلين، الدكتور بدر عبدالعاطى.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء المجمع مع ممثلى الشركات الألمانية تضمن شرحا من رئيس شركة "بى إس أر" لجمع وتدوير القمامة فى ولاية برلين‪.‬

واستمع مدبولى إلى عرض تفصيلى من مسئولى تحالف ثلاث شركات تعمل فى مجال النفايات الخطرة، وإعادة تدوير المخلفات، ومكبات النفايات، وتوليد الطاقة من المخلفات، وأعرب مسئولو التحالف عن تحمسهم للاستثمار فى مجال تدوير القمامة بمصر‪.‬

وأشارت (الأهرام) إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قامت بجولة فى المنطقة الإعلامية الحرة، وعقدت اجتماعا مع مجلس إدارة المنطقة العامة الاعلامية الحرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت نصر إن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة فى المنطقة الإعلامية الحرة بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة، وما تضمه المنطقة من فرص استثمارية واعدة، لافتة إلى أن عدد المشروعات العاملة فى المنطقة بلغ 78 مشروعا منها 75 قناة باستثمارات 1.47 مليار دولار.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وفي تصعيد جديد مع الديمقراطيين عقب فشل مباحثاتهما الأخيرة، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس بفرض حالة طوارئ وطنية لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وذلك بعد أن أعلن إلغاء مشاركته فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى المقبل فى سويسرا فى الفترة ما بين 22 و 25 يناير الحالى إن لم يتم حل مشكلة تمويل الجدار بحلول 22 من الشهر ذاته.

وقال ترامب فى تصريحات جديدة أمس: "لدى الحق الكامل لأعلن حالة طوارئ وطنية، وقد نصحنى محامون بذلك، لست مستعدا للقيام بذلك الآن، لكننى سأفعل إذا كنت مضطرا لذلك، لا شك لدى بهذا الشأن، سأفعل".

وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت، خلال أول زيارة لها إلى أثينا منذ 2014 أن ألمانيا "تتحمل بالكامل مسئولية الجرائم" التى ارتكبها النازيون فى اليونان، وأن ذلك جاء في الوقت الذي خرج فيه المئات للتظاهر فى العاصمة أثينا للتنديد بزيارة المستشارة الألمانية إلى البلاد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بعد أن حاولت قوات الأمن ردع المحتجين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء نقل دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة مصر، وأكد الرئيس الألماني تلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي التقي مدير الأعمال بشركة سيتك الصينية لبحث إقامة مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وتم الاتفاق أثناء اللقاء علي قيام الشركة الصينية بإعداد مخطط زمني لمراحل تنفيذ المشروع، قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضافت أن مدير الأعمال لسيتك الصينية أشار إلي تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربي حيث يتوافر بشركاتها تكنولوجيا عالية وعمالة فنية مدربة على أعلى مستوي ، لافتا أن مصر ستكون من أوائل الدول علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا التي سيتم توطين تكنولوجيا صناعة ألواح الطاقة الشمسية من الرمال بها.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالحريات الدينية في مصر، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم تلك الحريات ويمنح فرصة جيدة للعبادة والتسامح، وهو ما تحقق من خلال بناء الصروح الدينية في قلب القاهرة والشرق الأوسط.

وأكد بومبيو، خلال زيارة قام بها لكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى البحرين أن زيارة الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم كانت ملهمة ودليلا واضحا على التزام الرئيس السيسي بدعم حرية الاديان وعلى التسامح الديني ويعد مثالا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن سعادته بالتواجد في الأماكن التي تعكس حرية الأديان في مصر.

كما أشاد بنجاح الرئيس السيسي في بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط والتي تعد رمزا ونموذجا رائعا في مصر والشرق الأوسط، وأوضح أن مسجد الفتاح العليم يعتبر مكانا رائعا للعبادة ويعكس قدرات المصريين . مشيرا إلى أن تلك الصروح الدينية تؤكد حرية العبادة وتمثل فرصة لكل مواطن ليمارس طقوس عبادته كما يشاء.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن الجيش الأمريكي بدأ في سحب معدّات من سوريا وفق ما أكّد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكيّة، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي أمريكي تمّ نشرهم في هذا البلد غير واضح.

وقال المسئول "‬يُمكنني أن أؤكد (حصول) نقل المعدّات من سوريا، ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي».

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن البنك المركزي المصري أكد تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً من يوليو حتى سبتمبر الماضي بلغ 284.1 مليون دولار.. واستقر العجز في حساب المعاملات الجارية عند 1.8 مليار دولار وأسفرت المعاملات الرأسمالية والحالية عن صافي لتدفق الدخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار علي الرغم من الضغوط الواقعة على الأسواق الناشئة وتمثلت في خروج رءوس أموال أجنبية منها نتيجة لحالة عدم التيقن التي تسود الأسواق العالمية وانتهاج بعض الدول العربية لسياسة نقدية تقييدية.

وفي موضوع آخر، أشارت الصحيفة إلى أن علماء آثار سعوديين اكتشفوا نقشا هيروغليفيا يحمل توقيعا للملك رمسيس الثالث في منطقة الزيدانية بواحة تيماء التاريخية الشهيرة والتي تعد من أكبر المواقع الأثرية في السعودية والجزيرة العربية.

ونقلت عن محمد النجم مدير إدارة الآثار بمحافظة تيماء إنه جرت العادة أنه لا يتم نقش مثل هذه النقوش إلا بحضور الفرعون نفسه وهذه دلالة علي أن رمسيس الثالث تواجد بنفسه في هذه المنطقة.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الجمهورية" أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ألقى أول خطبة جمعة من مسجد الفتاح العليم، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عشية عيد ميلاد المسيح عليه السلام.

وقال الأزهري: إن عهدا جديدا وعاما جديدا تشهد فيه أرض الكنانة مصر تحول الأمل إلى عمل، وتجسيد الحلم الي حقيقة علمية وقدرة الارادة في التحول الي ادارة واعية تهزم الإرهاب، وسط ترابط شعبي يدعمه جيش عظيم يحمي وشعب كريم يبني.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة كسر الرقم القياسي أمس بوصوله الى 21 يوما وسط تحذيرات من أن الأمر سيلحق ضررا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي خاصة مع حالة الشلل التي تعيشها الإدارات الفيدرالية.وكان الرقم القياسي المسجل لإغلاق الحكومة هو 20 يوما وحدث بين عامي 1995-1996.

وأضافت أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول حذر من أنه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي لفترة طويلة فإن من شأن ذلك أن يضرّ بالاقتصاد الأمريكي. لافتة إلى أن الإغلاق الجزئي الحالي يؤثر على 800 ألف ، منهم 380 ألفا دخلوا في إجازة غير مدفوعة فيما يعمل 420 ألفا من دون أجر، وبدأت علامات الضجر والتململ تظهر عليهم إذ بات الكثير منهم يدعي الإصابة والمرض، حتى لا يذهب إلي عمله.