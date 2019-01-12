أخبار متوقعة.. اجتماعات لجان البرلمان وافتتاح "إعادة تدوير البطاريات المستهلكة"

القاهرة- أ ش أ:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ضمن الأخبار المتوقعة اليوم، ونعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تصدر محكمة الجنايات الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم رضا زينهم عبد الستار والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية مركز أوسيم المعروفة إعلاميا بـ"حرق نقطة شرطة البراجيل".

القاهرة.. تفتتح وزارة البيئة مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي بشركة النسر (للصناعات الكيماوية - صناعات البلاستيك والكهرباء) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.

أبو ظبي.. يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات وزراء الطاقة الأفارقة التي سوف تعقد على هامش اجتماعات الجمعية.