"القوى العاملة": حل مشكلة مصري توقف معاشه 8 أشهر بإيطاليا

كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م.م.ح" من محافظة الشرقية، توقف صرف معاشه من مايو حتى ديسمبر 2018 بدون معرفة السبب، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعدالدين، في بيان، الخميس، إن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أنه بالتواصل مع هيئة إصابات العمل الإيطالية تم حل المشكلة بعودة معاش المواطن المذكور وقيمته 350 يورو أي حوالي 7000 جنيه مصري.

وأوضح "سعدالدين"، أن المواطن اشتكى مرة أخرى من وصول المعاش الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ 8 شهور بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالي مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتم تحويله علي الحساب الشخصي للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019، أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصري تقريبا.