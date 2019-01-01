"الزراعة" تضع خطة مستقبلية لمكافحة الفئران في المحاصيل الزراعية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية إن الوزارة وضعت خطة مستقبلية لمتابعة الكثافة العددية للفئران، والخسائر التي تسببها في المحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، مع توفير المبيدات اللازمة لعملية المكافحة حسب الزمام المنزرع بكل محافظة.

وأكد السباعي - في تصريح له اليوم - أن الإدارة المركزية للمكافحة، متمثلة في الإدارة العامة لشؤون مكافحة القوارض، تجهز لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض (تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل) لكونه من أهم المحاصيل الزراعية، والتي سيتم تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل ، أسوة بالحملة القومية التي تمت خلال فبراير 2018.

وأوضح أن المساحة المستهدف مكافحتها حوالي 1233056 فدانا بمحافظات البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، المنوفية، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

وأشار السباعي إلى أن الوزارة تنفذ ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الصيفية، وعقب حصاد المحاصيل الشتوية وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة بهدف رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التي تسببها الفئران في المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعي بين القوارض وأعدائها الطبيعية.

يأتي هذا في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية وتقليل الخسائر التي تسببها في الزراعات على مدار العام.​