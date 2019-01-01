إنجازات "الكهرباء" في 2018.. 278 مليار جنيه استثمارات و25 ألف ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

حققت وزارة الكهرباء خطوات هائلة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر موجها باعتبار توفير الكهرباء والطاقة مسألة أمن قومي لخدمة جميع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أضافت الوزارة 25 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة حتى نهاية عام 2018، وهو ما يزيد على جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت حوالى (278.4 مليار جنيه).

فى مجال قدرات توليد الكهرباء، تم تحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل كدورة مركبة والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية باضافة 500 م.و، ومحطة توليد غرب دمياط الغازية باضافة 250 م.و.، ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية باضافة 500 م.و.، ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية باضافة 250 م.و.

وبتاريخ 24 /7/2018 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث محطات عملاقة بقدرات تصل إلى حوالى 14400 ميجاوات، والتى تم تنفيذهم بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين فى كل من بنى سويف، والبرلس، ووالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التشغيل التجريبى للوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية، والتشغيل التجريبى للوحدة البخارية الأولى قدرة 650 ميجاوات في ديسمبر 2018 بمحطة توليد جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات.

أما في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وبالنسبة لطاقة الرياح، بلغت القدرات من طاقة الرياح 1010 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة 260 ميجاوات، فبتاريخ 24/7/2018 تم رسميا افتتاح أكبر مشروع لمحطة رياح فى العالم بجبل الزيت منها ▪

جبل الزيت (2) قدرة 220 م.و.، بالتعاون مع الحكومة اليابانية.

كما تمت زيادة محطة جبل الزيت (1) قدرة 200 ميجاوات بـ 40 ميجاوات إضافية بتمويل من شركاء المظلة (ألمانيا - بنك الأستثمار الأوروبي - المفوضية الأوروبية).

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية، فبلعت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 200 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة 73 ميجاوات، وذلك بتشغيل محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجاوات (انفينيتى 50) بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعريفة التغذية وتم تشغيلها في مارس 2018.

وتم تشغيل محطات شمسية أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة، فتم خلال الفترة تركيب عدد (10) محطات بإجمالى قدرات 220 كيلووات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (116) محطة بإجمالى قدرات حوالى 2553 كيلووات.

وتم تنفيذ محطات شمسية من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة، وبلغ إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (73) محطة بإجمالى قدرات حوالى 13218 كيلووات (خلال الفترة قام بعض المشتركين في نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك (Net Metering).

وتم تنفيذ محطات شمسية من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، فتم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (34) محطة بقدرة إجمالية حوالى 1326 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 8123 كيلووات.

وفيما يتعلق بالطاقة المائية، بلغت القدرات من الطاقة المائية حوالي 2874 ميجاوات حيث تم بتاريخ 12/8/2018 إفتتاح محطة توليد أسيوط المائية قدرة 32 ميجاوات رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروع الضخ والتخزين (ضخ وتخزين المياه)، جاري استكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المتكون من عدد 8 وحدات قدرة كل منها (300 ميجاوات) بإجمالي قدرات (2400 ميجاوات) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بنظام EPC+ Finance، وتم الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسى، وتم خلال الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين خلال سبتمبر 2018 توقيع العقد مع الجانب الصينى، وخلال بداية عام 2019 سيتم الانتهاء من اعداد مستندات التعاقد وتوقيع عقد تنفيذ المشروع، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.

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