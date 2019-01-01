وزير الري يتلقى تقريرا بشأن جهود الوزارة في مجال منظومة التشغيل الذاتي

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري تقريرًا، اليوم الثلاثاء، بشأن إنجازات وجهود الوزارة في مجال تنفيذ منظومة التشغيل الذاتي من خلال معدات الوزارة بالإدارات العامة للري وإدارات الصيانة الوقائية بالمحافظات خلال عام 2018.

وأوضح التقرير، أنه جرى تنفيذ العديد من الأعمال، وتمثل تنفيذ تلك الأعمال ذاتيا في الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة 68 بدالة و77 بوابة تحكم و34 كوبري خرسانة وكوبري مشاة، فضلا عن 70 صاولة حجز حشائش وعمل عمرات وصيانة لـ 52 معدة تشغيل، علاوة على ذلك فقد تم صيانة 171 محطة خلط وسيط وبئر جوفي، وتضمنت الأعمال أيضا تنفيذ عدد 32500 قرار إزالة للتعديات على منافع الترع.

تأتي منظومة التشغيل الذاتي داخل أجهزة الوزارة، اتساقا مع توجه الدولة نحو ترشيد النفقات وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير آليات تتعامل مع إدارة الأزمات والطوارئ وتحسين الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين وكافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري أنه تم وضع خطة للتشغيل الذاتي بكافة أجهزة الوزارة لتحقيق استراتيجية الدولة لترشيد النفقات، وكذا التعامل الفوري مع الأزمات التي قد تطرأ على شبكات الترع والمصارف ومرافق الري والصرف بمعدات وإمكانات الوزارة البشرية المؤهلة لذلك وبما يضمن حسن سير وإدارة هذا المرفق الحيوي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي بجهود أجهزة الوزارة في تحقيق رؤية وخطة الدولة لترشيد النفقات في أعمال الصيانة والتطهيرات وإحلال وتجديد منشآت الري والصرف وتنفيذ خطط الأعمال العاجلة ذات الأولوية من خلال منظومة التشغيل الذاتي، والتي تمثل خط دفاع أول أمام الطوارئ والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها مرافق الري والصرف وشبكات الترع والمصارف، ودعا وزير الري جميع أجهزة الوزارة والعاملين بها ببذل المزيد من الجهد مع بداية العام الجديد.

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