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    مطربة مغمورة و20 متهمًا.. "الرقابة الإدارية" تكشف عن شبكة اتجار بالبشر

    11:24 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
    مطربة مغمورة و20 متهمًا.. "الرقابة الإدارية" تكشف عن شبكة اتجار بالبشر

    تعبيرية

    كتب - أحمد جمعة:

    كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة دولية للاتجار في البشر ضمت (20) متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية؛ تورطوا في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات ومارسوا الضغوط عليهن؛ للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيرويين والآيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

    وبالعرض على النائب العام أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية.

    وبحسب بيان، الخميس، أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وصدر قرار بضبط جميع المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وإحدى الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين.

    وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية، مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجاري عرضهم على نيابة الأموال العامة.

    ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات ومطربة مغمورة أثير بشأنها جدل الفترة الأخيرة.

    هيئة الرقابة الإدارية شبكة اتجار بالبشر أعمال منافية للآداب مخدر الهيرويين

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