بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الجمعة والسبت -فيديو

القاهرة- مصراوي:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، سقوط أمطار خفيفة، غدا الجمعة، على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل إلى القاهرة.

ونشر المركز على صفحته بموقع "فيسبوك"، فيديو لخرائط وبيانات لحالة الطقس غدًا الجمعة، والسبت.

وحذر المركز، من سقوط أمطار قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وقد تصل القاهرة.​

