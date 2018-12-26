"أسطول أتوبيسات".. كيف تستعد "القاهرة" لنقل جمهور معرض الكتاب؟

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه اتفق خلال لقائه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء الأربعاء؛ على التنسيق المشترك لخدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين المنعقدة فى يناير المقبل.

وأضاف "الحاج علي" في بيان اليوم، إن نقاط الاتفاق تمثلت في تجهيز أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة؛ لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض من كافة ميادين ومحاور القاهرة الكبرى، إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونشر خريطة بأماكن ومواعيد تحركات الأتوبيسات، بالإضافة إلى دعم عملية نقل الجمهور من محطات مترو الأنفاق الكبرى بسيارات السرفيس بعد إشراك مشروع نقل الركاب الجماعي التابع للمحافظة في الخطة.

كما توفر المحافظة عددًا من الأوتوبيسات المكيفة مدعومة بخدمة الإنترنت لجمهور المعرض، مع توفير خدمات متعددة للجمهور.

وأعلن اللواء خالد عبد العال، عن دعمه الكامل لجهود هيئة الكتاب لإنجاح الحدث الدولي الذي يفتتحه الرئيس السيسي فى يناير، لافتا إلى دعم معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي يروج من ناحية أخرى للسياحة فى مصر؛ بجانب دعم الناشرين العرب الحضور خلال فترة المعرض.

وأعرب عبد العال، عن ضرورة وصول الكتاب إلى كافة أحياء العاصمة وتيسير جهود الهيئة لتنفيذ فعاليات ومعارض مشتركة مع المحافظة خاصة بالمناطق المحرومة والمستهدفة بالتنمية والتطوير.