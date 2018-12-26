وزير الري ونظيره السوداني يتفقدان المركز القومي لبحوث المياه

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خضر محمد قسم السيد، وزير الرى السوداني، اليوم الأربعاء، النموذج المصغر لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يهدف إلى رصد التغيرات الهيدروليكية بعد تشغيل القناطر الجديدة تحت مختلف الظروف والمناسيب المائية المختلفة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزيرين، في المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية المختلفة، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة ٥٨ للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

كما تفقد الوزيران، النموذج الطبيعي لمجموعة قناطر ديروط الجديدة، والمزمع بدء إنشاؤها خلال عام 2019 بالتعاون مع الجانب الياباني .

وشملت الجولة، تفقد النموذج الطبيعي لدراسة تأثيرات انهيار السدود، ورصد التصرفات المائية خلف السد المنهار، ومنها تجربة المهندس جمعة طوغان، بالتعاون مع معهد إدارة المياه؛ لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة فى الاستزراع النباتى والسمكي.

وتضمنت الجولة أيضا، تفقد مبنى المعامل المركزية وأقسامه المختلفة، ودور المعامل فى رصد نوعية المياه، وأعمال المعالجات المختلفة مع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية.