"محلية النواب" توصي بسرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة، بسرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية على المستوى الأعلى والأدنى؛ للمساعدة في تنفيذ عملية التنمية والحد من مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحنفي، بشأن توفير ظهير صحراوي لقرى ومدينة العياط، فضلًا عن إنشاء مدينة العياط الجديدة.

وأوضح مقدم الطلب أنه يجب تحديد ظهير صحراوي لمركز وقري العياط الذي يضم 39 قرية، حتى يتم إنشاء مدينة العياط الجديدة، وتوسيع حيز كردون البناء.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه خصص 300 فدان لتوسعة الظهير لمراكز المحافظة، واتضح أنها غير مستوية، وطلبوا تخصيص قطعة أرض أخرى.

فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت ملف الأحوزة العمرانية، وتوصي بضرورة الانتهاء منها على المستوى الأدنى والأعلى، ولابد من التيسير والتسهيل على المواطنين حتى لا يتم دفعهم للمخالفة، معربًا عن تضامن اللجنة مع طلب الإحاطة.