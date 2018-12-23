"سلامة" يتضامن مع الصحفيين المعتدى عليهم في بلاغاتهم للنائب العام

كتب -مصطفى علي:

تقدم عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ببلاغ للنائب العام يتضامن فيه مع الزملاء المعتدي عليهم في بلاغاتهم المقدمة إليه، والتي تضمنت محاولة نقيب الصيادلة الهروب من الاتهامات المسندة إليه بتعديه عليهم بالضرب والسب والقذف وإحداث إصابات بالغة وإتلاف تليفوناتهم وكاميراتهم الشخصية أثناء أداء عملهم الصحفي بمقر نقابة الصيادلة.

وشهر نقيب الصيادلة بالزملاء عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، ووجه لهم اتهامات باطلة تمس الشرف والاعتبار والذمة المالية.

وأفاد بيان صادر عن نقيب الصحفيين بأنه وردت إليه بلاغات الزملاء الصحفيين عاطف عبدالعزيز عبدالسلام بدر ومحمد شكري حسين (صحفيان) بجريدة (المصري اليوم) وآية أحمد سيد محمد دعبس الصحفية بجريدة (اليوم السابع) وإسراء طلعت سليمان الصحفية بجريدة (الوطن) والتي يتضررون فيها من السب والقذف والتشهير والمساس بالذمة المالية وخدش الحياء التي ارتكبها في حقهم الدكتور محيي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة.

وأعلن نقيب الصحفيين انضمامه للدعاوى والبلاغات المقدمة من الزملاء عملاً بنص المادة 53 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 التي تنص على (للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة ، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها).