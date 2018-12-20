500 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض من "التنمية الأفريقي"

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، والموقع بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٨.

ووافق مجلس النواب على هذا القرض بجلسته المنعقدة في ٢٤ يونيو ٢٠١٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.