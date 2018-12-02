التموين: عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من البطاقات خلال 10 أيام (مستند)

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من بطاقات التموين، فور تصحيح البيانات الخاصة بهم بالبطاقة خلال 10 أيام.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، الأحد، إن عملية تنقية البطاقات مستمرة، موضحًا أنه سيتم حذف المتوفي والمسافر والمكررين، بالتسيق مع الجهات المعينة.

وناشد متحدث الوزارة، المواطنين بسرعة التقدم بالتظلمات لمكاتب التموين في حالة وجود نقص عدد الأفراد المسجلين في البطاقة، معلن توفر استمارات التظلم بجميع المكاتب التموينية المختلفة لتلقي جميع تظلمات المواطنين.