أكثر الكلمات إنتشاراً

الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

التموين: عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من البطاقات خلال 10 أيام (مستند)

05:00 م الأحد 02 ديسمبر 2018
التموين: عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من البطاقات خلال 10 أيام (مستند)

بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عودة الأفراد المحذوفين بالخطأ من بطاقات التموين، فور تصحيح البيانات الخاصة بهم بالبطاقة خلال 10 أيام.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، الأحد، إن عملية تنقية البطاقات مستمرة، موضحًا أنه سيتم حذف المتوفي والمسافر والمكررين، بالتسيق مع الجهات المعينة.

وناشد متحدث الوزارة، المواطنين بسرعة التقدم بالتظلمات لمكاتب التموين في حالة وجود نقص عدد الأفراد المسجلين في البطاقة، معلن توفر استمارات التظلم بجميع المكاتب التموينية المختلفة لتلقي جميع تظلمات المواطنين.

dc3ea716-abce-4b0b-adb3-161d93eb60e4e53429f7-c69e-48a7-a06c-97516088d8e4

وزارة التموين بطاقات التموين تصحيح البيانات الخاصة

الخبر التالى:

وزير الرياضة يشهد افتتاح مركز التدريب الإعلامي بنقابة الصحفيين- صور
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان