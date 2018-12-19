البابا تواضروس يُعلن توقف عظته الأسبوعية حتى انتهاء أعياد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، توقف عظته الأسبوعية حتى 23 يناير من العام المُقبل، بعد انتهاء فترة الأعياد "عيد الميلاد وعيد الغطاس".

كان البابا تواضروس الثاني أشاد بدور دار "الكتاب المقدس" والتي قال إنها "تعد أحد أساسيات العمل في الكنيسة بشكل عام".

وشاهد البابا تواضروس، فيلما تسجيليا عن أنشطة دار الكتاب المقدس - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - وكرم العاملين في دار الكتاب المقدس، ومدراء الفروع وقطاعات الكتاب المقدس، على مستوى الجمهورية، ورحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس في مصر، وهنأهم بالأنشطة التي يقومون بها.