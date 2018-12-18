رئيس جامعة الأزهر: نهتم بالتعليم الطبي ومواكبة متغيرات العصر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة حريصة على الاهتمام بالتعليم الطبي، وتخريج كوادر تخدم المجتمع، مشيدا بدور كليات الطب التي خرجت كوادر علمية كانت فخرا لمصر والأزهر على مستوى العالم.

وأضاف المحرصاوي، خلال حضوره اجتماع مجلس كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، الثلاثاء، أن جامعة الأزهر الوحيدة التي بها 6 كليات طب على مستوي الجمهورية، متابعا " نهتم بمواكبة كافة متغيرات العصر، وتأهيل الطبيب ليكون على دراية فقهية ودينية بكافة القضايا التي تختص بمجاله".

وطالب المحرصاوي رؤساء الأقسام بضرورة التعاون ما بين كليات الطب المختلفة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وكرم رئيس جامعة الأزهر، الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة المصري، عضو مجلس الجامعة، وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والطالبات اللاتي حصلن علي جوائز في مشروعات خارج الجامعة.