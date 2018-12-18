"طاقة النواب": زيارة السيسي للنمسا تحقق انطلاقة كبرى للاستثمار المشترك بين القاهرة وفيينا

(مصراوي):

أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها حاليًا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا، مشيرًا إلى لقاء الرئيس مع نظيره النمساوي "الكسندر فان دير بلين" سيكون له أثاره الإيجابية الكبيرة لصالح التعاون الثنائي بين القاهرة وفيينا وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والطاقة والكهرباء وغيرها.

وأشاد السويدي بلقاء الرئيس السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز" في مقر المستشارة حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا، وكذلك لقاء السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وقال السويدي في بيان له أمس الاثنين: "إن هذه الزيارة سوف تحقق مكاسب كبيرة لصالح القاهرة وفيينا مؤكدًا أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيس مع المسئولين عن نحو (13) من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين، في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية واعتبر هذا اللقاء بمثابة بداية جديدة لتحقيق انطلاقة كبيرة فى المشروعات المشتركة بين مصر والنمسا وفى مختلف مجالات الاستثمار".​