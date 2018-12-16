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    تمهيدًا لافتتاحه.. رئيس "مستقبل وطن" يتفقد تجهيزات مقر الحزب بمحافظة قنا

    02:01 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    تمهيدًا لافتتاحه.. رئيس "مستقبل وطن" يتفقد تجهيزات مقر الحزب بمحافظة قنا

    قنا -أ ش أ:
    تفقد رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد الشريف ووكيل أول مجلس النواب نقيب الأشراف محمود الشريف والمستشار عصام هلال أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمادة العماري والدكتور عباس منصور أمين الحزب بمحافظة قنا التجهيزات التي تجري بمقر الحزب الجديد بوسط مدينة قنا تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وأشاد رئيس الحزب ومرافقوه بحجم الجهود والعمل المبذول من أجل سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح مقر الحزب بالمحافظة والذي يعد دفعة قوية علي صعيد العمل الحزبي والتواصل مع المواطنين من أبناء محافظة قنا.

    وبحسب بيان صادر عن أمانة الإعلام بمحافظة قنا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الجماهيرية وأولها عقد أمانة الفلاحين الإثنين المقبل مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز دشنا لمناقشة مشاكل مزارعي قصب السكر.

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    مستقبل وطن أشرف رشاد مجلس النواب محافظة قنــا

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