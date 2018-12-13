أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بتقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

06:48 م الخميس 13 ديسمبر 2018
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بتقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمي، بواقع 98 كنيسة و70 مبنى خدمي.

وأكد رئيس الوزراء في قراره، ضرورة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كان رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.

وإلى نص القرار الكامل..​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحماية المدنية للكنائس قوات الحماية المدنية

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تكرم العميد محمد سمير والإعلامية إيمان أبو طالب- صور
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان