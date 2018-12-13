بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بتقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمي، بواقع 98 كنيسة و70 مبنى خدمي.

وأكد رئيس الوزراء في قراره، ضرورة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كان رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.

وإلى نص القرار الكامل..​