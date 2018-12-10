وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الفرنسية التغير المناخي والتعاون بين البلدين

القاهرة- أ ش أ:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي نظيرتها الفرنسية بورون بوارسون ، وذلك علي هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التغيرات المناخية المنعقد بمدينة كاتوفيستيه البولندية.

تبادلت الوزيرتان وجهات النظر في إطار المفاوضات الجارية خاصة القضايا الخلافية الهامة مثل تمويل اتفاقية تغير المناخ وصندوق التكيف وصندوق المناخ الأخضر ، بالاضافة إلي التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا والقضايا ذات الطابع المشترك.

ويعد اللقاء واحدا من أهم لقاءات وزيرة البيئة المصرية نظرا لكون اتفاقية تغير المناخ انطلقت من فرنسا، التي إستقال وزير البيئة الأكثر شهرة في حكومة الرئيس ماكرون ، نيكولا لاهو بسبب عدم إحراز أي تقدم في سياسات مواجهة تغير المناخ.