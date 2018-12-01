الأنبا مرقس لمصراوي: زيارتي للسعودية لتفقد أحوال الأقباط

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، لتفقد العائلات القبطية بالمملكة.

وأضاف مطران، شبرا الخيمة، لمصراوي، السبت، أن زيارته للمملكة مستمرة حتى 17 من شهر ديسمبر الجاري.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، أن الأنبا مرقس، استقبله بالعاصمة السعودية الرياض الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بحضور وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

يشار إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شهر مارس الماضي. وطلب الأنبا مرقس من ولي العهد آنذاك زيارة الأقباط في المملكة وهو الأمر الذي رحب به ولي العهد السعودي.