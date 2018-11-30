نقابة الصحفيين تناقش أزمة "صحفيي الزمالك".. الأحد

كتب- مصطفى علي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، اجتماعًا الأحد المقبل، لمتابعة بلاغات الصحفيين في واقعة اعتداء بعض أفراد نادي الزمالك على أعضاء النادي من الصحفيين.

كما يناقش المجلس في اجتماعه أزمة الزملاء المفصولين من جريدة العالم اليوم، بعد تصفيتها من مالكها، وغلق تأميناتهم بأثر رجعي، وقرار مجلس النقابة بإحالة مالكها للتأديب، وتحديد الإثنين المقبل لبدء التحقيق معه.

ويناقش المجلس أيضًا قرار هيئة مكتب النقابة بتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، بعد ساعات من فتح باب الترشيح، بدون إخطار لجنة النشاط برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي.

كما يناقش المجلس خلال اجتماعه كيفية تطوير مشروع العلاج بالنقابة، لخدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وكانت أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية فتح باب الاشتراك بالمشروع لعام 2019 بدءًا من غدًا السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك دون زيادة في الأسعار.

ويحدد مجلس النقابة في اجتماعه، موعد انعقاد لجنة تحت التمرين للأعضاء الجدد الملتحقين بالنقابة، ممن تقدموا بأوراق قيدهم خلال الأسبوع الماضي.