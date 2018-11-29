وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع سفير ألمانيا بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، "يوليوسس جيورج"، سفير ألمانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء، في إطار جهود القطاع التي تهدف لجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد وزير الكهرباء، في بداية اللقاء بالتعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الألمانية وخاصة شركة سيمنس، معربًا عن أمله في زيادة حجم التعاون لتنفيذ الخطط القومية وتعظيم مستوى الاعتمادية والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

وحسب بيان، اليوم، تحدث وزير الكهرباء، عن الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي ليس فقط للاستهلاك المحلي، ولكن لتعظيم فرص التصدير وتشجيع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.