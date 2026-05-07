سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب معا صافي خروج في أذون الخزانة المعروفة باسم الأموال الساخنة من البورصة بنحو 784 مليون دولار خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

تعاملات المستثمرين على الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 154.5 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 492.5 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.56%، ليغلق عند مستوي 53605 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.36%، ليغلق عند مستوي 14500 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.14%، ليغلق عند مستوي 20206 نقطة.