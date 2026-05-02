أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مع خطة واضحة لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري بالتوازي مع خفض المديونية، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب، ويشجعهم على زيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

سداد المستحقات يدفع الإنتاج والاستثمار

ويأتي هذا التحسن المالي في إطار استراتيجية تستهدف استعادة زخم الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يمثل حل أزمة المستحقات أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشركات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا.

دانة غاز تنهي ملف مستحقاتها بالكامل في مصر

أعلنت شركة دانة غاز تسلّمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار (73 مليون درهم) من الحكومة المصرية، ما أسهم في تسوية كامل مستحقاتها المتأخرة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التعاون البنّاء مع الحكومة المصرية، والتزامها المستمر بسداد مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد، خاصة بعد دفعة سابقة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025.

بعد التسوية.. "دانة غاز" تعود لمسار النمو في مصر

انعكس هذا التقدم في تسوية المستحقات على الأداء التشغيلي للشركة، حيث سجلت دانة غاز نموًا في إنتاجها بمصر خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 13,060 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ 12,550 برميلًا في نفس الفترة من 2025.

ويمثل ذلك أول نمو للإنتاج منذ سنوات، مدفوعًا ببرنامج استثماري نشط تنفذه الشركة.

استثمارات مستمرة لتعزيز إنتاج دلتا النيل

تواصل الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري في مصر بقيمة 100 مليون دولار، والذي يركز في مرحلته الأولى على تثبيت الإنتاج في أصول دلتا النيل ثم زيادته تدريجيًا.

وخلال عام 2025، نجحت الشركة في حفر 4 آبار جديدة وتنفيذ أعمال إعادة استكمال لـ 3 آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا للإنتاج، إلى جانب 36 مليار قدم مكعبة للاحتياطيات، في مؤشر واضح على تحسن كفاءة العمليات وزيادة العائد من الاستثمارات.