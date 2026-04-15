أعلنت أورنچ مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاستضافة النسخة السابعة من هاكاثون "مختبر هارفارد لابتكار النظم الصحية "HSIL""، التابع لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، والذي عقد يومي 10 و11 أبريل، في سابقة تعد الأولى من نوعها في مصر وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تعكس استضافة هذا الحدث العالمي الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر وشبابها، كما تؤكد المكانة المتنامية التي تحتلها مصر بوصفها مركزا إقليميا واعدا للابتكار التكنولوجي في مجال الصحة الرقمية.

وقد شكل الهاكاثون منصة لربط الكفاءات المحلية بإحدى أبرز المبادرات العالمية المعنية بتطوير حلول مبتكرة للنظم الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد شبل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أورنچ مصر، أن هذا الحدث يعد خطوة استراتيجية تعكس قوة البنية التحتية الرقمية للدولة المصرية وقدرتها على احتضان المبادرات التكنولوجية العالمية واستقطاب الشركة لمنصة عالمية بحجم مختبر هارفارد للابتكار"HSIL" إلى مصر يمثل إنجازا استثنائيا يعكس قوة البنية الرقمية المتطورة للدولة المصرية، ويؤكد ريادة أورنچ في تمكين المؤسسات والأفراد بأحدث الأدوات الرقمية لتعزيز تنافسية مصر التكنولوجية ودفع جهود رقمنة القطاعات الحيوية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومثلت استضافة الهاكاثون امتدادا للدور المتنامي الذي تضطلع به أورنچ مصر في دعم مسارات التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تبني مبادرات الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير بيئة داعمة تمكن المشاركين من تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

واكتسبت هذه النسخة من الهاكاثون أهمية خاصة، لما وفرته من مساحة عملية لتطوير حلول تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز دقة التشخيص المبكر، وتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، فضلا عن تحسين تجربة المرضى ودعم الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات الصحية.

وتتسق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، من خلال إتاحة خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية.

وانعقد الهاكاثون تحت شعار "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لبناء منظومات صحية ذات قيمة مضافة"، وشهد مشاركة أكثر من 5000 متقدم من أكثر من 30 دولة، عملوا من خلال 40 مركز ابتكار عالمي على تطوير ما يزيد على 250 حلا تقنيا مبتكرا في مجالات الصحة الرقمية.

ولم يقتصر الهاكاثون على كونه منصة تنافسية فحسب، بل قدم منظومة متكاملة شملت التدريب المتخصص، والإرشاد الأكاديمي، والتوجيه العملي، ومراحل الاحتضان، بما يعزز فرص تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج قابلة للتوسع والتطبيق الفعلي.