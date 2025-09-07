إعلان

اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

03:17 م الأحد 07 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 34455 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 1.12% عند مستوى 34761 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

