وزير البترول يبحث مع BDO الأسترالية جذب استثمارات بقطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع شريف أندراوس، رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، المتخصصة في المحاسبة والخدمات الاستشارية، تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة لجذب الاستثمارات إلي قطاع التعدين.

وخلال اللقاء، جرى بحث آليات التعاون المشترك من خلال دعوة المستثمرين الاستراليين للإطلاع علي المناطق التعدينية في مصر قبل نهاية العام الجاري ، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة وتكوين رؤية شاملة حول البيئة الاستثمارية الجديدة الجاذبة في هذا القطاع الحيوي، كما تم الاتفاق علي المضي قدماً في بحث فرص التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفنية والتقنية.

و استعرض اللقاء الإجراءات المٌنفذة لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفي مقدمتها الإعفاءات الضريبية على المعدات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وذلك لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة التعدين في مصر ، مؤكدا علي أن مصر تمتلك مقومات قوية جاذبة للاستثمارات التعدينية .

وأكد شريف أندراوس رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، أن الترتيب لزيارة وفد من الخبراء والشركات الأسترالية إلى مصر خطوة إيجابية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار ونقل الخبرات الأسترالية في مجال التعدين.