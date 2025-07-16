دون تغييره.. الشروط والخطوات لنقل الرقم من شركة إلى أخرى

كتبت- آية محمد:

يلجأ عدد من مستخدمي خدمات المحمول إلى نقل أرقامهم من شركة لأخرى مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف، سواء لتحسين جودة الخدمة أو للاستفادة من عروض جديدة تقدمها الشركات الأخرى.

ووفقًا للقواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصبح من الممكن نقل الرقم من شركة إلى أخرى خلال 24 ساعة فقط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لإتمام عملية النقل:

الشروط اللازمة لنقل رقم المحمول

1- يجب أن تكون مالكًا للخط، وعليك تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري للأجانب.

2- مرور مدة لا تقل عن 4 أشهر على ملكيتك للرقم لدى الشركة الحالية.

3- سداد آخر فاتورة مستحقة في حال كان الخط على نظام الفاتورة الشهرية.

4- تسوية أي التزامات مالية على محفظة الهاتف المحمول المرتبطة بالرقم "إن وجدت".

خطوات نقل الرقم

1- التوجه إلى أقرب منفذ بيع تابع للشركة المراد الانتقال إليها، وملء طلب النقل مع تقديم تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري للأجانب.

2- يقوم ممثل خدمة العملاء بتسليم العميل شريحة جديدة " غير مفعلة".

3- خلال يوم عمل واحد، يتلقى العميل رسالة نصية بقبول طلب النقل وتفعيل الشريحة.

4- يستبدل العميل الشريحة القديمة بالجديدة، وبذلك تكون عملية النقل قد تمت.

وفي حالة رفض الطلب تلتزم الشركة بتوضيح سبب الرفض للعميل، ويستطيع العميل تصحيح السبب وإعادة تقديم الطلب من جديد.

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