وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة في مجال خدمات التعهيد

كتبت- آية محمد:

قام اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالافتتاح الرسمى لمقر شركة IGT Solutions العالمية الرائدة في مجال خدمات التعهيد وتجربة العملاء، وذلك في المنطقة التكنولوجية بالمعادى.

ويعتمد فرع الشركة في مصر على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء، وتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة.

كما تركز الشركة على تقديم حلول وأدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتميز بالمرونة والتكيف السريع مع متطلبات الصناعات المختلفة، مع الحفاظ على الابتكار البشرى في جوهر كل ما تقوم به وذلك لتقديم حلول تعهيد متطورة تلبي احتياجات الشركات العالمية في مختلف القطاعات مثل السفر والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، واقتصاديات العمل الحر، والألعاب الإلكترونية.

وتخطط الشركة لزيادة عدد العاملين بها في مصر إلى 2000 متخصص بحلول عام 2027، مقارنة بـ 450 متخصص حاليًا، في خطوة تعزز من توفير فرص عمل جديدة ونمو تصدير خدمات التعهيد.

وأكد طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعًا، حيث تضاعف عدد مراكز التعهيد التي تقيمها الشركات العالمية بنحو 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 200 مركز نتيجة للجهود المبذولة والمستمرة لتوسيع قاعدة المهارات وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُمكّن الشركات من التوسع في مراكزها الحالية وإنشاء مراكز جديدة.

وأشار إلى أن هذه المراكز الجديدة تمثل إضافة مهمة تُرسّخ من مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية.

وأوضح أن الخدمات التى تقدمها مراكز التعهيد في مصر تتميز بالتنوع، بدءًا من خدمات مراكز الاتصال وتعهيد العمليات التجارية ومراكز للخدمات الرقمية وتطوير البرمجيات وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى خدمات متقدمة في مجالات البرمجيات المدمجة بصناعة السيارات وتصميم أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية، وغيرها من التخصصات عالية القيمة.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تنمية الكفاءات البشرية، والتوسع في التخصصات التكنولوجية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى صناعة التعهيد وتعظيم الصادرات الرقمية لمصر.

وكانت شركة IGT Solutions قد بدأت نشاطها فى السوق المصرى عام 2022، حيث أنشأت مركزًا لخدمة العملاء يقدم خدماته لأسواق عالمية متعددة بأكثر من 8 لغات، من بينها الإنجليزية والإسبانية والتركية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والإيطالية.

ويعكس المركز حجم الكفاءات والمهارات التى يتمتع بها الشباب المصرى، حيث تعتمد الشركة على كوادر محترفة ومدرّبة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة فى مجالى تجارب العملاء والدعم متعدد اللغات.