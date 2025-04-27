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ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:43 ص الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجعت أسعار الجمبري الصغير، والسمك البوري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

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أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
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