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سعر الذهب عالميًا يهبط دون مستوى 3300 دولارًا للأوقية بعد تلميحات ترامب بخفض الرسوم على الصين

04:26 م الأربعاء 23 أبريل 2025

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية تحت مستوى 3300 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع بنسبة 3.06% إلى نحو 3277 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


وكان سعر الذهب المحلي تراجع خلال تعاملات اليوم بنحو 160 جنيهًا للجرام.

وجاء ذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتجاه إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين التي وصلت 145% وهو ما أدى إلى طمأنة الأسواق بتراجع حدة الصراع بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

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