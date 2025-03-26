وزير البترول: مصفاة تكرير ميدور تساهم بشكل كبير في جلب العملة الصعبة لمصر

كتبت- دينا كرم:

قل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزها قطاع البترول في مجال تكرير البترول خلال السنوات الماضية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية التي تعد من الصروح الإنتاجية العالمية وأحد أهم الأصول الاقتصادية للقطاع، تمثل نموذجاً متميزاً لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من البنية التحتية، حيث أن المصفاة تساهم بشكل كبير في جلب العملة الصعبة لمصر من خلال إمكانياتها المتطورة وتوسعاتها المستمرة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ) لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2024، حيث أشار بدوي أن مصفاة ميدور تحتل مرتبة متقدمة اقليمياً بين مصافى التكرير بالمنطقة بما يجعلها نموذج يفتخر به في قطاع البترول.

وشدد بدوي، على العمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة بكامل الطاقات الإنتاجية لمصفاة تكرير الشركة والقدرات الكبيرة التي تمتلكها لتعظيم العائد الاقتصادى والقيمة المضافة من تكرير خام البترول وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة والجودة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير.

كما وجه بدراسة سبل نقل خبرة الشركة في تسويق منتج الكبريت كمنتج ثانوى للمصفاة والتعاون مع الجانب العراقي الراغب في تسويق منتج الكبريت لديه بما يسهم فى تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين وذلك فى ضوء المناقشات التي جرت خلال زيارته لبغداد .

كما شدد على الاستمرار في الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية وفق اعلى المعايير العالمية بما يتلائم مع دور ميدور وضخامة منشآتها.

واستعرض عمرو لطفى، رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ) أبرز النتائج و مؤشرات الأداء في ضوء خطة الشركة التي تتألف من 7 محاور رئيسية في مقدمتها السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضح أن الشركة رفعت من إنتاجيتها بشكل ملحوظ بعد تكرير اكثر من 46 مليون برميل خلال العام مقارنة بنحو 29 مليون برميل في عام 2023 مما أدى الى زيادة انتاجها من السولار بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق لتغطي نحو 20% من الاحتياجات المحلية.

وأضاف أنه زاد إنتاجها من البنزين عالى الأوكتين بنسبة 31% لتغطي 18% من احتياجات السوق المحلى، فيما ارتفع وقود الطائرات jet بنحو ثلاث أضعاف العام السابق في طفرة كبيرة أسهمت في الوفاء بنسبة 100% من الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وأشار أنه ارتفع انتاج البوتاجاز بنسبة تناهز 40% ليغطى نحو 5% من احتياجات السوق المحلى ، لافتاً الى أن العام 2025 سيشهد زيادة إضافية في الإنتاج بفضل التوسعات الجديدة للمصفاة، حيث من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 160% مقارنة بالقدرة الأصلية، مما سيعزز من قدرة ميدور على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

كما استعرض مشروع التوسعات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 160% حيث تم الانتهاء من جميع اختبارات الأداء والتشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة، كما تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل عدد من الوحدات الإنتاجية القائمة، وارتفع صافى أرباح الشركة بعد الضريبة إلى 129 مليون دولار بزيادة 63% عن العام الماضى .

ولفت الى انه تم الانتهاء من نحو 80% من خط نقل المنتجات البترولية الواصل بين مصفاة ميدور وميناء الحمراء بالعلمين وجار الانتهاء من الجزء المتبقى خلال العام الحالي ليكون رئة جديدة لشحن المنتجات البترولية من المصفاة عبر ميناء الحمراء.

وأوضح أن الشركة سجلت أكثر من 10 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام وما تم من مراجعات داخلية في مجال السلامة سواء لفرق العمل او أعمال المقاولين بالشركة، وتدريب ما يناهز 2500 من الكوادر البشرية في مجال السلامة ، مؤكداً إن ميدور تمضى قدماً فى الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحدث نظم السلامة وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين داخل منشآتها ، فيما تضم منظومة متكاملة ومتطورة لمكافحة الحريق .

وفى مجال حماية البيئة أكد ان المصفاة تعمل بشكل صديق للبيئة حيث يتم الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال ربط جميع المداخن على نظام متابعة وقياس الانبعاثات بجهاز شئون البيئة، وتطبيق أساليب المراقبة المستمرة والصارمة للبيئتين الداخلية والخارجية ونوعية الهواء والمياه، وإجراء التفتيش المستمر على الجانب البيئي من المؤسسات الدولية المانحة، وتطبيق فلسفة العمل الأخضر.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، أوضح انتهاء ميدور من عدة مشروعات تنموية في مجالات الصحة، البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، بإجمالي مساهمات قيمتها 50 مليون جنيه.

وشملت المبادرات الصحية دعم المجلس الطبي الأعلى للعاملين بقطاع البترول، والمساهمة في دعم مستشفى أهل مصر، بالإضافة إلى دعم المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية وتجهيز ثلاث غرف جديدة بمستشفى العامرية العام.

كما تواصل الشركة جهودها في تطوير البنية التحتية، حيث قامت برفع كفاءة طريق مدخل مدينة الإسكندرية وسداد تكاليف ري 1200 شجرة في محيط العمل، مما يعكس اهتمامها بالبيئة والاستدامة.

وفي الجانب الاجتماعي، ساهمت ميدور في تطوير عدد من القرى المجاورة دعم اهاليها وتوفير حياة كريمة ومشروعات صغيرة كمصدر دخل لهم ، ودعم قرية الأمل للتأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.