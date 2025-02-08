بعد تدخل كامل الوزير.. مصنع الجلفنة بمجموعة "العشري" يستأنف العمل بعد توقفه

كتبت- دينا خالد:

أعلن أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري عن بدء مصنع الجلفنة في الإنتاج بعد ما كان المصنع شبه متوقف بسبب إجراءات الترخيص والمرافق.

جاء ذلك بعد تدخل كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل خلال زيارته للمصنع منذ فترة وتدخله من أجل تشغيل مصنع "الجلفنة" بمنطقة اكتوبر، بحسب العشري.

جاء ذلك خلال مشاركة العشري، اليوم السبت، في فعاليات الدورة الحادية عشر لـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت رعاية مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».

ووجه "العشري" شكره لكامل الوزير علي سرعة تدخلة وإعادة المصنع للعمل والإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا بفكر جديد وهو التدخل السريع لحل مشاكل الصناعة والاستثمار وفي أقل وقت ممكن وهو ما يساهم في خطة التنموية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "العشري" إن مصنع "الجلفنة" التي تقدر حجم استثماراته بـ 2 مليار جنيه، بدأ الانتاج بطاقة إنتاجه مبدئية من 500 إلى 2000 طن مصنعات حديدية ومستهدف رفعها إلى 4000 طن شهريا فضلا عن توفير فرص عمل للشباب المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية وهو ما يساهم في دعم خطة مصر لدعم الصادرات والوصول إلى مستهدفها وهو 145 مليار دولار سنويا.

ويعد مصنع الجلفة التابع لمصانع مجموعة حديد العشري من أكبر مصانع الجلفنة في الشرق الاوسط ويتم تصدير منتجاته من الأعمدة المسلوبة والمدرجة إلى الأردن وفلسطين ومؤخرا تمت إبرام اتفاقية مع اليونان.

ويتخصص مصنع جلفا للصناعات الهندسيه في إنتاج أعمدة الإنارة و الأبراج بجميع أنواعها و أشكالها المسلوبة والمضلعه و أعمدة إنارة الشوارع و الطرق السريعة والساحات و الملاعب تصل إلى ارتفاع 30 مترا وأبراج نقل الطاقه ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأبراج الاتصالات بالإضافة إلى حوامل الكابلات و بإنتاج شهري حاليا يصل الي 2000 طن من مصنعات الأعمده فقط بالإضافة إلى مصنع الجلفنة بطاقه إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن شهريا.